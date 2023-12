Skoro tři promile alkoholu v dechu naměřili policisté 63letému řidiči, kterého hlídka našla v sobotu 9. prosince uvízlého s vozidlem na zahradě v hlubokém sněhu v Nové Vsi nad Nisou. Dalšího řidiče pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení, který ujel z místa dopravní nehody v pondělí 11. prosince v Jablonci nad Nisou, policisté během krátké doby vypátrali.

Řidiče pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení, který ujel z místa dopravní nehody 12. prosince v Jablonci nad Nisou, policisté během krátké doby vypátrali. | Foto: Deník/Martina Barochová

V sobotu 9. prosince v Nové Vsi nad Nisou v noci krátce po půl jedenácté nezvládl řízení vozidla Nissan Patrol 63letý muž a ze silnice sjel na neoplocenou zasněženou zahradu, po které pokračoval v jízdě a opakovaně se snažil vyjet zpět na silnici, což se mu nepovedlo a v hlubokém sněhu uvízl. Policisté následně v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,64 promile a zadrželi mu řidičský průkaz.

„Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nežádal. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V pondělí 11. prosince v podvečer patnáct minut po osmnácté hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Na Šumavě. 28letý řidič s vozidlem VW Caddy jel ve směru k ulici Mánesova, kde ovšem neodhadl boční odstup od protijedoucího vozidla Škoda Scala, do kterého narazil. Po tomto střetu ovšem s vozidlem odjel, aniž by učinil to, co mu v takové situaci ukládá zákon.

Mikulášský zázrak. Hoch v Semilech skončil po střetu s autobusem v hromadě sněhu

Policistům se ho ovšem podařilo kolem devatenácté hodiny v ulici Vysoká vypátrat. V té době u něj policisté provedenou dechovou zkouškou naměřili v dechu 2,65 promile. V rámci šetření ovšem ještě zjistili, že tento muž má v současné době také Okresním soudem v Mladé Boleslavi vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

„Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za jejichž spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky,“ dodala mluvčí Sochorová.