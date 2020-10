FOTO: Opilý řidič způsobil nehodu v Železném Brodě. Nadýchal téměř dvě promile

Karambol se stal v neděli 11. října odpoledne v Masarykově ulici. Řidič vozu Land Rover jel ve směru od centra města do Semil. Nevěnoval se řízení a zezadu narazil do vozu Volvo, jehož řidič odbočoval do ulice Jiráskovo nábřeží.

Nehoda v Železném Brodě. | Foto: Policie ČR