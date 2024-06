V úterý 18. června v půl třetí odpoledne u obce Plavy na silnici první třídy číslo deset havarovala sedmapadesátiletá řidička motocyklu.

Sedmapadesátiletá motocyklistka mezi Držkovem a Plavy spadla ze srázu. | Foto: Policie ČR

Na motocyklu BMW F 750 jela ve směru od Plavů do Držkova, v zatáčce vlivem nepřiměřené rychlosti vyjela vpravo mimo komunikaci do trávy. „Následně spadla do prudkého zalesněného srázu. Motocyklistka při havárii utrpěla zranění, se kterým byla letecky transportována do liberecké nemocnice,“ přiblížila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Charakter a doba léčení jejího zranění je předmětem probíhajícího šetření. Dechovou zkoušku na alkohol u ní policisté neprovedli a vyžádali si odběr krve v nemocnici. Předběžná výše způsobené škody činí cirka 102 tisíce korun. Veškeré okolnosti celé události i nadále policisté šetří.

