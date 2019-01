Smržovka - Při srážce osobního auta s dodávkou ve Smržovce na Jablonecku zemřela ve čtvrtek odpoledne čtyřiasedmdesátiletá spolujezdkyně z osobního vozu.

Tragická nehoda ve Smržovce | Foto: HZS LK

Těžce zraněný devětasedmdesátiletý řidič auta byl převezen na traumatologii do Liberce. "Na vyšetření do nemocnice záchranáři převezli i řidiče a spolujezdce z Fordu Tranzit," popsala jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová



Nehoda se stala kolem 11:15 na hlavní silnici 14 ve Smržovce. "Řidič s vozidlem Škoda Felicia jel ve směru od Tanvaldu a na přímém úseku z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím Fordem Tranzit. Jeho řidič se ještě snažil střetu zabránit, což se mu bohužel nepodařilo," popsala nehodu Sochorová.

Příčinu a okolnosti dopravní nehody policie podle mluvčí vyšetřuje.