Dopravní nehoda, která si vyžádala zranění, se stala ve středu 16. listopadu odpoledne nedaleko Proseče. Řidič tam jel ve směru od Železného Brodu do Semil a v táhlé pravotočivé zatáčce dostal smyk. Nejprve přejel do protisměru, kde narazil do svodidel a poté i do protijedoucího vozu.

Řidič dostal za Prosečí smyk, narazil do svodidel a poté do jiného auta. | Foto: Policie ČR