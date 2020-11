Dopravní nehoda se stala v sobotu 31. října, krátce před desátou hodinou večerní nedaleko Držkova.

Havarované auto. | Foto: Policie ČR

Řidič jel po silnici č. I/10 ve směru od Držkova do Loužnice, kde v křižovatce se silnicí třetí třídy odbočil vlevo směrem do Jílového u Držkova. To i přesto, že do tohoto úseku komunikace je vjezd zakázán, což je upraveno přechodným dopravním značením.