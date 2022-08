Řidič jel ve směru od Zásady do Jablonce nad Nisou. Při projíždění Hutí mu během jízdy spadla za tričko žvýkačka a tu se snažil vyndat. "Protože se nevěnoval řízení, strhl volant na pravou stranu, sjel s vozem do příkopu a narazil do betonového sloupu elektrického vedení, který přerazil," popsala okolnosti nehody tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.