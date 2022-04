Řidič v Alšovicích přejel do protisměru. Narazil do sloupku, popelnice a vozidla

V neděli 24. dubna kolem poledne se stala dopravní nehoda v Alšovicích na Jablonecku. Řidič, který jel ve směru od Bzí do Pěnčína, projel levotočivou zatáčku a na rovném úseku přejel do protisměru. Tam narazil do směrového sloupku, srazil popelnici a skončil v jiném zaparkovaném autě.

Řidič v Alšovicích přejel do protisměru. Narazil do sloupku, popelnice a vozidla. | Foto: Policie ČR