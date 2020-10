Řidič v Desné nezvládl řízení. Auto se přetočilo přes střechu

Dopravní nehoda se stala v Desné v ulici Údolní. 18letý řidič jel ve směru od Protržené přehrady do centra. Při průjezdu pravotočivé zatáčky, kterou jel velmi rychle. nezvládl řízení, vjel do protisměru a narazil do svahu.

Nehoda v Desné. | Foto: Policie ČR