FOTO: Řidič v Jablonci jel moc rychle. Dostal smyk a skončil v příkopu

Dopravní nehoda se stala tento týden v ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou. Řidič jel ve směru od Liberce do centra města. Při projíždění zatáčky jel rychle a dostal smyk. Vyjel mimo vozovku, poté narazil do dopravní značky, vjel do příkopu a na závěr se vůz otočil na pravý bok.

Auto skončilo v příkopu. | Foto: Policie ČR