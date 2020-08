FOTO: Řidič v Jablonci nezvládl kruhový objezd. Nadýchal přes dvě promile

Dopravní nehoda se stala v neděli 30. srpna, krátce po deváté hodině večerní v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého. Řidič, který jel ve směru do centra města, na kruhovém objezdu nezvládl řízení, narazil do kovového oplocení a poté ještě do stromu.

Řidič, který nezvládl řízení vozidla na kruhovém objezdu, nadýchal přes dvě promile. | Foto: Policie ČR