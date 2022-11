Řidič v Plavech dostal smyk. Auto narazilo do jiného, které nemělo zimní obutí

/FOTO/ V úterý 22. listopadu ráno se v Plavech stala dopravní nehoda. Řidič, který jel ve směru od Zlaté Olešnice do centra obce, dostal při průjezdu pravotočivé zatáčky na zledovatělé vozovce smyk. Vjel do protisměru a tam narazil do stojícího vozidla.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Řidič v Plavech dostal smyk. Auto narazilo do jiného, které nemělo zimní obutí. | Foto: Policie ČR