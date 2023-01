"Zatím neznámý řidič jel v neděli 22. ledna odpoledne ve směru od Tanvaldu do Smržovky, kde na rovném úseku začal předjíždět řidiče s vozidlem Škoda Octavia. Nevšiml si ale vozu Seat Altea, který už ho předjížděl," řekla k nehodě tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Při tomto manévru se srazilo auto zatím nejištěné značky, které řídil dosud neznámý řidič, s vozem Seat Altea. To bylo tímto nárazem odhozeno do protisměru, kde v tu chvíli šla při levém okraji silnice ve směru od Tanvaldu do Smržovky chodkyně.

"Vůz Seat Altea do této chodkyně narazil. Žena upadla na chodník, kde zůstala ležet. Řidič se seatem pak ještě narazil do vozidla Škoda Octavia. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem ovšem z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon," doplnila Sochorová.

Provedené dechové zkoušky u obou řidičů i chodkyně měly negativní výsledky. Zraněná žena byla převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. O totéž samozřejmě žádají i neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem, který z místa události ujel.