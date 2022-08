FOTO: Řidiči na Jablonecku vlétla do auta včela, odhánění skončilo nehodou

Ve středu 10. srpna krátce před polednem v Nové Vsi nad Nisou jel řidič s vozidlem VW Passat ve směru od Jablonce do Smržovky. Do auta mu ale vlétla včela a řidič se ji snažil odehnat z předního skla. Vjel ale do protisměru, kde se střetl s protijedoucím Opel Vectra.

Odháněl včelu a přejel do protisměru. | Foto: Policie ČR