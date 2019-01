Řidička narazila do mrtvé losice

Hodkovice nad Mohelkou - Do mrvé losice narazila v úterý večer řidička na rychlostní komunikaci u Hodkovic nad Mohelkou. Tu zřejmě ještě před tím srazil a usmrtil neznámý řidič, který z místa ujel, aniž by to oznámil.

„V úterý před desátou hodinou večer řidička Volkswagenu Polo přejela již mrtvou losici,“ informovala tisková mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková. Na místě zasahovali dopravní policisté, hasiči i pracovníci rychlé záchranné služby. Podle vyšetřování jela řidička nepřiměřenou rychlostí, a na tlumená světla. Neměla tak patřičný rozhled a před zvířetem nedokázala zastavit. „Na voze si tak způsobila škodu za sto dvacet tisíc korun,“ doplnila Vlasta Suchánková. Výskyt losa není v našich končinách tak obvyklý, ale přesto přes to se zde v minulosti již několikrát objevil. Losi žijí například v Polsku a stává se, že migrují i do sousedních zemí. Ovšem takový případ není ojedinělý, protože s příchodem jara zvěř často vybíhá z lesů a nejen sebe, ale také řidiče ohrožuje na životě. Liberečtí policisté proto řidičům radí, jak možnému střetu předejít. „Řidiči by měli být opatrní zvláště v těch úsecích, kde projíždějí lesem. Při výstavbě silnic se v té době nebudovali v rizikových místech ploty, které by bránily přebíhání zvěře,“ přiblížila prevenci Vlasta Suchánková s tím, že je lepší projíždě tyto úseky nižší rychlostí, než riskovat srážku se zvěří. Navíc na tato místa jsou většinou upozorňováni dopravním značením.

Autor: Petra Rejsková