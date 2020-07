Řidička v Jablonci narazila do dopravní značky. Při řízení ji vyrušila včela

Dopravní nehoda, která se stala v úterý odpoledne v Jablonci nad Nisou, má nečekaného viníka. Řidička, která projížděla ulici 5. května chtěla odbočit vlevo do ulice Podborská. Při tomto manévru jí do vozidla pravděpodobně vlétla včela. Když se jí žena snažila zahnat narazila do dopravní značky.

Sražená značka. | Foto: Policie ČR