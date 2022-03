Karambol se stal krátce po čtrnácté hodině v ulici Hlavní. Řidička, která jela ve směru od Tanvaldu do Jablonce nad Nisou si nevšimla toho, že před ní zastavilo jiné auto, které stálo proto, že vůz před ním dával přednost chodci. Auto, které jelo od Tanvaldu tak narazilo do vozu před ním a to bylo odraženo na vůz, který dával přednost člověku na přechodu pro chodce.