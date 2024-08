Alkohol za volant nepatří. To si bohužel nepřiznal řidič, který do svého vozidla pustil dva dospělé spolujezdce a dítě. Na Semilsku havaroval, jeden z dospělých zemřel.

Ve středu odpoledne kolem osmnácté hodiny se v Čisté u Horek na silnici první třídy stala tragická dopravní nehoda. Řidič v Renaultu Trafic jel ve směru od Dolní Kalné, z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a po několika metrech narazil do vzrostlého stromu. Od něj se vůz ještě odrazil vlevo do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla Hyudai Tucson. Poté ještě Renault sjel mimo silnici. Řidič Hyundai Tuscon zůstal po tomto nárazu stát na komunikaci.

Ve vozidle kromě řidiče cestovali ještě tři spolujezdci, dva dospělí a jedno nezletilé dítě. Všichni utrpěli zranění různého charakteru. Řidič s dítětem byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezen do liberecké nemocnice, kam byl letecky transportován i jeden dospělý spolujezdec. „Druhého dospělého spolujezdce hradecký vrtulník transportoval do nemocnice v Hradci Králové, kde následně bohužel zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva,“ sdělila mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Posádka vozidla Hyundai Tuscon naštěstí raněna nebyla. Alkohol u řidiče tohoto vozidla policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem policisté ještě večer provedli v liberecké nemocnici dechovou zkoušku u řidiče Renaultu, a ta vyšla pozitivně. Policisté v jeho dechu ještě naměřili hodnotu alkoholu 1,48 promile.

