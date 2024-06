V neděli krátce po obědě projížděl řidič osobního vozidla tovární značky Honda po silnici třetí třídy číslo 2934 ve Směru od Levínské Olešnice na Studenec u Horek, když se ve stoupání před pravotočivou zatáčkou rozhodl předjet cyklistu. „Manévr na nepřehledném místě ale nezvládl. Když si najel do protisměru, musel se zase rychle vrátit zpátky, protože se v něm objevilo vozidlo. Snažil se rychle zařadit do pravého pruhu za cyklistu a dopadlo to tak, že ho přitom srazil z kola,“ přiblížila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Řidič osobního vozidla Honda srazil cyklistu během neúspěšného předjížděcího manévru.

Třiačtyřicetiletý cyklista nejprve dopadl na kapotu vozidla a potom na silnici. Naštěstí měl na hlavě cyklistickou přilbu, ale bolelo ho celé tělo. Žádné viditelné zranění neutrpěl. „V lepším případě se bude jednat o rozsáhlé pohmožděniny, zprávu o jeho aktuálním zdravotním stavu zatím k dispozici nemáme. Oba účastníky nehody jsme podrobili dechové zkoušce, která ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyli,“ doplnila Baláková.

