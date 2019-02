Liberec - Přívaly sněhu, vydatné a neustávající sněžení, zhoršená viditelnost, kluzké silnice. Přesně takhle to vypadalo ve všech částech Libereckého kraje. Hasiči zasahovali u třinácti dopravních nehod.

AUTO SKONČILO NA STŘEŠE. I přes děsivý pohled na tuto nehodu se nikomu z cestujících nic vážného nestalo. | Foto: HZS LK

Řada řidičů o víkendu svou cestu raději odložila nebo využila autobus či vlak. „Chtěli jsme jet na návštěvu k manželovým rodičům. Doufali jsme, že sněžení trochu ustane. Když to pořád nepřestávalo, raději jsme šli na vlak. Je to lepší, než aby se nám něco stalo. Nikdy bychom si to pak asi neodpustili, navíc jízda vlakem je pro děti to zážitek," uvedla Ludmila Krchovová.