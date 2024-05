Dopravní nehoda v Smržovce zkomplikovala dopolední provoz. Uvolněné kolo z nákladního vozu způsobilo střet s osobním autem, řidička skončila v nemocnici.

Uvolněné kolo z nákladního vozu způsobilo střet s osobním autem. | Foto: Policie ČR

V pondělí dopoledne krátce před půl dvanáctou hodinou se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní. Řidič s technicky nezpůsobilým nákladním vozidlem DAF LF jel ve směru od Smržovky do Tanvaldu ulicí Hlavní. Za jízdy u vozidla došlo k uvolnění matic levé zadní dvojmontáže pneumatik. Jedno ze zadních kol se z nákladního vozu během jízdy uvolnilo a přejelo do protisměru, kde narazilo do protijedoucího osobního vozidla Peugeot 2008.

Při střetu řidička osobního vozu utrpěla zranění, se kterým byla na vyšetření převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Alkohol u ní i řidiče nákladního vozidla policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí asi 160 tisíc korun.

