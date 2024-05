Oslnění sluncem může mít nečekané následky. Řidič na cestě z Smržovky do Tanvaldu ztratil kontrolu nad vozidlem a způsobil nehodu s vysokými materiálními škodami. Alkohol za volantem nebyl příčinou.

Řidič na cestě z Smržovky do Tanvaldu ztratil kontrolu nad vozidlem a způsobil nehodu s vysokými materiálními škodami. | Foto: Policie ČR

Minulý týden v pátek dopoledne krátce před desátou hodinou jel řidič s vozidlem Škoda Octavia od centra Smržovky do Tanvaldu. Před levotočivou zatáčkou byl oslněn sluncem a vyjel mimo vozovku. Narazil do vodící tabule a do oplocení přilehlého domu. Po nárazu se vůz přetočil ještě na bok.



Policisté u řidiče havarovaného vozidla vyloučili alkohol na místě provedenou dechovou zkouškou. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše škody činí cirka 285 tisíc korun. Policisté věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči udělili blokovou pokutu.

Mohlo by se vám líbit: Jablonecká abeceda přežije. Město reaguje i na podněty obyvatel bloku