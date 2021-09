Dlouhodobě však v Libereckém kraji počty usmrcených i těžce zraněných klesají. Pro srovnání: v roce 2003 zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 63 lidí. Vloni to bylo 13 osob. Méně než na polovinu také klesl počet vážných zranění.

Za hlavní příčinu letošních dopravních nehod statistiky označují nesprávný způsob jízdy. To znamená, že se řidiči z jakéhokoliv důvodu řádně nevěnují řízení. Druhou nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost, která zapříčinila 412 nehod.

Během prvních osmi měsíců řešili policisté v Libereckém kraji 2 989 dopravních nehod, meziročně je to o 72 méně. Jejich následkem přesto zemřelo 10 lidí, dalších 33 utrpělo těžká zranění a 712 osob skončilo s poraněním lehčího charakteru.

