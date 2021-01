Přívaly sněhu v uplynulých dnech zapříčinily na silnicích Libereckého kraje celou řadu nehod. Uvázlé kamiony ucpaly silnici u Rádla. V Jablonci nad Nisou nadílka řidičům paradoxně i pomohla, radnice totiž nechala vypnout parkovací automaty.

Zapadlý autobus. | Foto: HZS LK

Klouzalo to zejména na silnicích nižších tříd. Ty byly sjízdné jen s největší opatrností a za dostatečného umu řidičů. „Jel jsem chvíli po poledni ze Železného Brodu na Pěnčín, před Dupandou jsem měl pocit, že to nevyjedu, neustále mi to v rozsoleném sněhu klouzalo. Navíc i ze strany na stranu, neměl jsem nad řízením skoro žádnou kontrolu,“ popsal sedmačtyřicetiletý Jan.