Ke střetu vlaku s člověkem došlo v úterý 24. ledna odpoledne na trati mezi Vescem u Liberce a Jabloncem nad Nisou.

Srážka vlaku s člověkem. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Karel Pech

Na trať vyrazily složky Integrovaného záchranného systému. Provoz na trati je zastaven, dopravní omezení se podle mapy Správy železnic původně předpokládala do 18. hodiny, cestující si však pravděpodobně počkají zhruba do 18.45. Z Vesce do Jablonce jezdí náhradní autobusy.