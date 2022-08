Havárie, která omezila provoz na silnici I/14, se stala krátce po druhé hodině odpolední. Jak uvedli zasahující hasiči, museli jednu osobu vyprostit pomocí páteřové desky. Také provedli protipožární opatření a zasypali uniklé pohonné hmoty. Při nehodě se zranily celkem dvě osoby, které si převzali do péče záchranáři.

"Řidička s vozidlem Honda Jazz jela ve směru od Jablonce nad Nisou do Liberce, kde z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru a střetla se s protijedoucím vozem Citroen Berlingo. Řidička Hondy Jazz při tomto střetu utrpěla zranění, se kterým byla letecky transportována do liberecké nemocnice," řekla k nehodě tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Vzhledem ke zranění ženy, neprovedli policisté dechovou zkoušku, ale vyžádali si v nemocnici odběr krve. Zranil se i řidič druhého vozu. U něj policisté dechovou zkoušku provedli. Měla negativní výsledek. "Charakter zranění a doba léčení u řidiče i řidičky jsou předmětem probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 290 tisíc korun. Veškeré okolnosti celé události i nadále vyšetřují policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou," doplnila Sochorová.