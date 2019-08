U Jestřebí na Českolipsku se v sobotu stala dopravní nehoda. Havarovala zde řidička motorky. Srazila se s osobním vozem. Zraněnou ženu transportoval vrtulník do liberecké nemocnice.

Záchranářský vrtulník. Ilustrační foto. | Foto: Deník

K nehodě došlo v sobotu ráno v půl deváté. „Řidič osobního vozidla Škoda Fabia jel po vedlejší silnici ve směru od obce Jestřebí na obec Dubá. V tu dobu jely po hlavní silnici ve směru od Doks na Českou Lípu za sebou dva motocykly. Řidič Fabie vjel na hlavní silnici poté, co projel první motocykl, a v tu chvíli přijela do křižovatky i řidička druhého motocyklu, která již nestačila na vzniklou situaci zareagovat a narazila do boku osobního vozidla,“ popsala nehodu policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.