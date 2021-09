Na křižovatce se srazila dvě osobní auta a jedno z nich skončilo v příkopu. Podle informací od zasahujících hasičů se při nehodě zranila jedna osoba, která potřebovala pomoc záchranářů. Ti ji transportovali do nemocnice. Nehoda neomezuje provoz a silnice je průjezdná. Následky nehody budou podle police zcela odklizeny před desátou hodinou večer.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.