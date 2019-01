V Desné se srazil osobní vlak s autem

Desná – Na železniční trati z Liberce do polské Szklarské Poręby došlo v neděli odpoledne k další srážce vlaku s automobilem. Na železničním přejezdu v Desné na Jablonecku narazilo auto do osobního vlaku jedoucího z Polska do Liberce.

V Desné se srazil vlak s autem. | Foto: HZS SŽDC Liberec

Podle drážních hasičů, kteří na místě zasahují, se nehoda obešla bez zranění. Provoz na trati je však přerušen kvůli vyšetřování. „V úseku Tanvald - Desná a zpět je zavedena náhradní autobusová doprava," informovaly České dráhy na svém webu. Na této trati se přitom jedná už o druhou srážku vlaku během jednoho týdne. V úterý ráno se srazil osobní vlak s nákladním vozidlem na přejezdu ve Vratislavicích nad Nisou, i tato srážka se obešla bez zranění.

Autor: Adam Fogl