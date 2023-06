V neděli 25. června večer se na silnici třetí třídy v Josefově Dole – Antonínově stala dopravní nehoda. Cyklista, který tam havaroval, následně nadýchal přes tři promile.

V Josefově Dole havaroval cyklista. Nadýchal přes tři promile alkoholu. | Foto: Policie ČR

Třiapadesátiletý cyklista jel na jízdním kole ve směru od Albrechtic v Jizerských horách do Josefova Dolu, kde ve stoupání v mírné levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo vozovku do silničního příkopu a havaroval. „Cyklista při této havárii utrpěl zranění, se kterým byl převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice,“ řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Policisté ovšem na místě provedenou dechovou zkouškou naměřili cyklistovi hodnotu alkoholu v dechu 3,20 promile. „Jediné, co si cyklista pamatoval, bylo to, že pil pivo, ale už policistům nedokázal říci, kolik toho piva vypil a v jakém čase. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou,“ dodala Sochorová.