Ve středu 8. března brzy ráno neudržel 32letý řidič své osobní auto na silnici a havaroval. Najel v Libštátu do stromu. V autě cestoval sám a nijak vážně se neporanil. Po nehodě ale odešel domů a auto nechal v příkopu svému osudu.

Ve středu 8. března brzy ráno neudržel 32letý řidič své osobní auto na silnici a havaroval. Najel v Libštátu do stromu.

„Na auto v příkopu nás upozornili kolemjedoucí řidiči. Když jsme jeho majitele ještě v noci navštívili u něj doma na Semilsku, přiznal se nám, že auto řídil opilý. Odběru krve na zjištění jeho aktuální hladiny alkoholu v krvi se podrobil a nadýchal 2,3 promile alkoholu s vysvětlením, že popíjel ještě po havárii,“ popsala okolnosti nehody tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Nebyl to ale jeho jediný prohřešek. Kromě toho že byl opilý, nikdy ani nechodil do autoškoly a nevlastní žádné řidičské oprávnění. „Svou jízdu nám zdůvodnil tím, že si potřeboval nutně zakouřit a neměl doma žádné cigarety. Svěřil se nám s tím, že se snaží s tímto zlozvykem skoncovat, ale potřeba si zapálit byla v osudný večer silnější než jeho vůle," doplnila Baláková.

Protože bylo brzy ráno, byly tou dobou obchody i restaurace zavřené. Muž tak jel pro cigarety až na benzinku do Vrchlabí. Rozhodl se tam jet i přesto, že nemá řidičský průkaz a že ten večer pil alkohol.

Risk se mu nevyplatil. Ve Vrchlabí ho totiž zastavila policejní hlídka. „Kolegové řidiče podrobili dechové zkoušce. Ta měla výsledek 1,8 promile alkoholu v dechu. Proto mu policisté další jízdu zakázali. Muž ale zákaz nerespektoval a za volant později usedl znovu, aby se mohl vrátit domů,“ uzavřela Baláková a dodala, že noční jízda může mít svou dohru u soudu. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky muži nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.