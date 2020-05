Žena řídila pod vlivem alkoholu a havarovala. Vezla nezletilé dítě

V úterý v noci jela řidička ve směru do Alšovic, a v prudké zatáčce vjela kvůli vysoké rychlosti mimo vozovku, kde narazila do stromu. V autě s ní cestovalo také dítě. Ačkoliv bylo připoutané v autosedačce, utrpělo zranění a bylo převezeno do liberecké nemocnice.

Fotografie z místa úterní nehody. | Foto: Policie ČR