Tip na knihu

Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána

KDE: Objednávat můžete ZDE

Populární blogger a autor Deníčků moderního fotra Dominik Landsman má na svém kontě i dvě knihy pro děti. Po titulu Lapuťák a kapitán Adorabl vyšlo loni v listopadu pokračování v podobě knihy Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána. „Stejně jako u autorových předešlých knížek tato kniha obsahuje spoustu slov a rovněž nějaké obrázky. No a jelikož se jako společnost vyvíjíme, je v knize rovněž i hlavní ženská postava. To je dneska potřeba mít to genderově vyvážené, takže do příběhu zasáhne malá čarodějnice s poruchou pozornosti Matylda. Samozřejmě, jsme mysleli i na prakticky smýšlející čtenáře a díky pevné vazbě a většímu formátu, lze knihou v sebeobraně umlátit menšího jelena,“ říká o knize s humorem sobě vlastním sám autor.