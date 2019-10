KDY: 1.10. 19:00

KDE: Klub na Rampě, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 100,-

Steve Lichtag se dnes věnuje hlavně hrané tvorbě. Přesto má po celém světě nálepku žralokáře. Mezi zásadní snímky v jeho kariéře totiž patří Carcharias - Velký bílý. „Měl jsem tehdy štěstí na dobrý tým, všichni se na tom chtěli podílet, ale o dobrodružné momenty nebyla nouze,“ vzpomíná.

Cesta k potápění a později i natáčení filmů z podmořského světa byla přitom docela klikatá. Steve Lichtag, původním jménem Zdeněk Loveček, vystudoval herectví, pak v USA závodil na motorkách. Vlastně až kvůli nehodě a zranění hledal nové výzvy.

„Kamarád mi tehdy řekl: Pojď se potápět, oceán máš tady za rohem,“ popisuje jeden ze zlomových okamžiků ve svém životě Lichtag. „Úplně mě to pohltilo a jsem moc rád, že mi to zůstalo dodnes,“ dodává.

První setkání se žralokem bylo nečekané a asi ne zrovna příjemné. „Lovil jsem ryby pod vodou a měl jsem je na opasku, najednou mě něco popadlo a neskutečnou silou stáhlo asi o patnáct metrů níže,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Steve Lichtag. Ne každý by si po takové zkušenosti žraloky zamiloval.