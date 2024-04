V Železném Brodě se v jeden den konaly hned tři sportovní akce. Jednalo se o postupové kolo projektu "Česko se hýbe", zároveň Českomoravský pohár ve sportovním aerobiku a fitness týmech pro začínající závodníky, aerobik team show a přehlídku pódiových skladeb.

soutěž v aerobiku - Železný Brod | Foto: Josef Březina

Organizaci hned několika akcí v jeden den zvládly připravit organizátorky z FIT Studia Jany Boučkové, jako vždycky, na výbornou. Proto se také do Železného Brodu jak děti, tak rodiče rádi vracejí. Závody probíhaly až do pozdních nočních hodin. A všichni, kteří se jich zúčastnili, byli spokojení. Ostatně jako vždycky při akcích, které pořádá FIT studio včele s jeho majitelkou a hlavní pořadatelkou Janou Boučkovou.

„Bylo to náročné, ale krásné. Byla jsem nadšená, spokojená a bylo tam hodně lidí a všude jen samá pozitivní energie,“ zhodnotila den plný pohybu Jana.

Kolik účastnic, od malých dívek až po slečny se v Brodě sešlo?

V kategorii stepu závodilo přes padesát soutěžících. Diváků bylo minimálně kolem pěti set. Celkem se na této akci sešla asi tisícovka lidí.

Tuto akci pořádalo vaše studio spolu s Českým svazem aerobiku?

My jsme byli spoluorganizátoři, akci pořádal Český svaz aerobiku.

Jak dopadly v takové konkurenci vaše závodnice?

Získali jsme zlatou medaili v duelech a měli jsme spoustu finálových umístění.

A jaké další akce vás čekají?

Čeká mě sportovní víkend v Chrudimi. A pak zase pořádáme různé akce v Brodě včetně dopravní výchovy pro první a druhé ročníky základních škol a také krajské hry všestrannosti.

Asi se vůbec nenudíte?

To určitě ne. Dělám to, co mě baví. A po třiceti letech mám z toho stále hezký dojem.