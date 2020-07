„Nikoho jsem nechtěl vydírat. Z mojí strany šlo o férovou nabídku. Chtěl jsem, aby kluci dostali aspoň něco. Věřil jsem, že na třicetiprocentní vyplacení dlužné částky všichni přistoupí,“ líčí Altrichter exkluzivně pro Deník. To se nestalo a Piráti zbankrotovali. Vizi s návratem do extraligy tak přebila realita krajského přeboru.

Na částečné umazání dluhů nekývli hlavně zahraniční hráči, které zastoupuje agent Tomáš Krejčí. Ten klubu vyčítal neférové jednání. Jak to vidíte vy?

Pan Krejčí umí obracet věci tak, jak chce. Nabídl jsem hráčům třicetiprocentní vyrovnání, které mělo určité náležitosti. Byla připravena smlouva o tom, jak by se hráčům peníze vyplatily. Samozřejmě to bylo podmíněné tím, že to podepíšou všichni. Měli jsme připravené memorandum s partnery, kteří by zůstali a klub by dál podpořili. Cílem bylo to tady vyčistit a ukázat, že se to dá dělat se selským rozumem a s čistou hlavou.

Že to jde i v klubu, který ničily dluhy několik let…

Měl jsem chuť a motivaci. Piráti jako značka utrpěla, ale já tam viděl velký potenciál do budoucna. Měl jsem předjednané velké partnery za zahraničí, kteří chtěli dělat v Chomutově akademii, pokud by viděli, že to funguje čistě a bez dluhů. Měl jsem myšlenku dělat to s minimálním rozpočtem a s lidmi, kteří by to byli schopni dělat. Bohužel to ale ztroskotalo na nepochopení ze strany hráčů. Museli jsme svazu předložit bezdlužnost, a to bez souhlasu všech hráčů nejde.

Jakou jste si dával naději, že hráči přistoupí na smazání 70 procent dlužné částky a první liga se v Chomutově zachrání?

Impulzy od hráčů jsem měl takové, že i ti největší věřitelé, nejdražší hráči, tomu dávají zelenou. Je nesmysl, že by zahraniční hráči dvakrát danili. Je pracovní smlouva a zdanit to musí zaměstnavatel, hráče se to netýká. Nechápu restart typu, že o Vánocích nemám na výplaty a pak kupuju drahé hráče od pana Krejčího. Jeho agentura dělala drahé cizince v době, kdy už věděla, že není na výplaty. Ale dělala, že o ničem neví. S restartem bylo naloženo špatně, dluhy předtím už vůbec neřeším.

Klub tvrdí, že byl s 90 procenty hráčů domluvený na vyrovnání. Agent Krejčí ale oponuje, že to není pravda. Byli jste s hráči domluvení?

Určitě, se všemi hráčskými agenturami, až na agenturu pana Krejčího, jsme se dohodli. Z mojí strany to bylo férové. Dlužit hráčům a ten dluh zvyšovat je špatně. Nesouhlasím ani s tím, aby se bezdlužnost dala dokazovat tím, že si podepíšu splátkové kalendáře. Chtělo by to změnu. Každé mužstvo v extralize a první lize by mělo do konce července ukázat, že nedluží za hráče ani za výstroj. Splátkový kalendář je něco smrtelnýho. To jsem nechtěl, jsem proti tomu. Finance jsou samozřejmě omezené. Něco jsem měl nasmlouvané po novém roce, ale to už by bylo na skladbu týmu. Loni, kdy se nesestupovalo z první ligy, se mohlo hrát s mladými kluky co nejlevněji. Místo toho se tady nasekaly další dluhy.

Proč jste se vlastně rozhodl pomoct Chomutovu?

Hrál jsem tady, narodil se mi tady kluk a pak tady i chytal. Postavil jsem zimák, sám o věcech rozhoduju. Hokej mě baví a tohle byla cesta k tomu, abych to posunul dál. Samozřejmě tady byla i motivace kvůli synovi. Vím, že se to dá udělat levněji, tvrdší a dobře natrénovanou metodou. Byla možnost přesvědčit partnery, že se to dělá čistě. A vrátit Chomutov do extraligy. Chápu některé kluky, kteří byli na Chomutov tak naštvaní, že skřípali zuby. Ale nedělají to kvůli Chomutovu, ale kvůli klukům, aby dostali aspoň těch 30 procent. Nikoho jsem nechtěl vydírat. Všichni věděli, že je tady tahle možnost. Něco jsem sehnal a tohle jsem schopný garantovat. Já jsem žádný dluh nezpůsobil. Jen jsem chtěl, aby ti kluci dostali aspoň něco na žití. Ty peníze si zaslouží.

Na Chomutov se teď hází špína a je s tím spojeno i vaše jméno. Nemrzí vás, že jste do toho vůbec šel?

Pana Krejčího neznám osobně, ale podle toho, co jsem o něm slyšel, tak jsem věděl, že není úplně ready. Ale že bude plivat takovýhle věci. Jo, jestli má pro svoje vyjádření argumenty. Připadá mi to absurdní. Mám spoustu informací, co a jakým způsobem vyváděl, ale ani by mě nenapadlo to ventilovat přes média. To mi přijde ubohý. Vypovídá to o tom, co je za charakter.

Hokej v Chomutově začne od píky. Jste ochotný se na znovuzrození klubu podílet?

Ano, určitě chci nějakým způsobem pomoct. Měl jsem připravený management včetně manažera, který poskládá mužstvo na záchranu první ligy, aby bylo co nejlevnější. Výstroj by se platila v den dodávky a další věci. Je to jiný systém, než je tady běžný. Ale férový a úsporný. Chtěl bych Chomutovu nějak pomoct. Myslím si, že zázemí je tady úplně nejlepší v republice. A to jsem magor, který projíždí zimáky a zajímá se i o ledaře a rolby. Je to neskutečné, že se to dostalo až do takovéhle fáze.

Věříte, že se Chomutov, třeba po vzoru Vsetína, odrazí ode dna a vrátí do první ligy?

Doufám, že jo. Když se to bude dělat čistým způsobem, nikdo z toho nebude tahat peníze, bude se investovat do mládeže a vychovávat vlastní hráče. Ale potup sportovní cestou je složitý, pořád je to sport. Můžete mít nadupané mužstvo, ale postup jistý nemáte. Do toho koronavirus… Je těžké odpovědět na to, co se teď bude v hokeji dít. Ale Chomutov si návrat určitě zaslouží.