Atleti a atletky TJ LIAZ a AC Jablonec míří do Tallinu

Od 15. do 18 července se uskuteční v Tallinu Mistrovství Evropy v atletice do 20 let. V nominaci Českého atletického svazu je 54 atletů z celé republiky.

atletika | Foto: ilustrační

Mezi nim jsou čtyři atleti z jabloneckých klubů. Z atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec to je Štěpán Schubert, který bude startovat v běhu na 110 m překážek. Jeho letošní čas 13.78 ho zařazuje k favoritům na umístění mezi osmičkou nejlepších. Další závodnicí z tohoto oddílu je Adéla Novotná, která se po vleklém zranění dostala opět na výkon 11.76, kterým by měla bojovat o účast v semifinále, je také členkou štafety na 4x100 m. Velkým favoritem na zisk některé z medailí je Frantiček Doubek z AC Jablonec, který bude absolvovat soutěž desetibojařů a jeho zatím nejlepší výkon v desetiboji je 7821 bodů. Čtvrtou závodnicí je členka SG Jablonec, kladivářka Barbora Štejfová s výkonem 59.28.