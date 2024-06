V Ostravě se konalo Mistrovství České republiky atletů v kategoriích dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek. Je to nejpočetnější mistrovství, kterého se letos zúčastnilo 1057 atletů ze 137 oddílů republiky.

TJ LIAZ Jablonec - Gigant Ostrava 2024 | Foto: Dušan Molitoris

Soutěže proběhly v osmdesáti disciplínách a závodníci realizovali 1556 startů. Proto má toto mistrovství přezdívku Gigant. Z Jablonce odjela dvacetičlenná výprava a výsledky předčily očekávání.

"Po několika letech se podařilo vybojovat deset medailí, z toho byly dvě zlaté, čtyři stříbrné a stejný počet bronzových. Nejúspěšnější byla juniorka Adéla Sochorová, která v dramatickém závěru dálky skočila 596 cm posledním pokusem stejného výkonu také posledním pokusem dosáhla Adéla Tkáčová z Kopřivnice, ale o zlaté medaili Adély rozhodl lepší druhý nejdelší pokus. Svým soupeřkám nedala šanci v trojskoku, když ve čtvrtém pokusu skočila 12,44 m, což znamenalo další zlato a vyrovnání svého osobního rekordu," uvedl první medailistku předseda atletického oddílu Dušan Molitoris.

Velkým překvapením byl zisk stříbrné medaile další juniorky Pavly Kumstátové v běhu na 400 m překážek v osobním rekordu časem 60.19 s. Úspěšní byli také junioři ve vrzích. Patrik Danilevič v kladivu výkonem 69,16 m vybojoval stříbro a David Novák bronz když jeho nejdelší pokus měřil 57,97 m. Druhou medaili, a to opět bronzovou, vybojoval David v disku výkonem 49,07 m což je jeho osobní rekord. K výborným výkonům vrhačů patřil také dorostenec Daniel Novotný, ten v pátém pokusu v kouli dosáhl výkonu 16,36 m, což znamenalo stříbro a tři centimetry od zlaté medaile. V hodu diskem obsadil čtvrté místo výkonem 46,21 m, je to jeho osobní rekord a k bronzové medaili chybělo 40 cm.

"Skvělého výkonu dosáhl i náš dorostenec Richard Hübner v běhu na 800 m nejprve zvítězil v rozběhu a finálovém běhu vybojoval bronzovou medaili časem 1:51.61 s, což je nový oddílový rekord a splnění limitu na ME dorostenců. Dvě medaile vybojoval také junior Roman Kadavý nejprve v běhu na 110 m překážek, když ve finále vybojoval stříbro časem 13.68 s, což je jeho osobní rekord a jenom tři setiny od limitu na MS juniorů v Peru," pokračoval ve výčtu úspěchů Molitoris.

Tu druhou, a to bronzovou, vybojoval jako člen štafety na 4x400 m, která ve složení Kadavý, Jehlička, Dusil, Koravský, doběhla na třetím místě časem 3:20.37 m. V této závěrečné soutěži přidali atleti LIAZ Jablonec do celkového počtu desátou medaili. V počtu získaných medailí se zařadili na sedmé místo a dokázali tím, že opět patří mezi nejlepší oddíly v republice. V celkovém bodování umístění do osmého místa obsadili dokonce šestou příčku.

Předseda oddílu zdůraznil, že je třeba ocenit i další finálová umístění.

Junioři: 1500 m: 4.místo Tomáš Jehlička 4:05.10 m, štafeta 4x100 m: 4.místo ve složení Kadavý, Koravský, Nachtnebl, Trojan 42.76 s, 400 m: šesté místo Matěj Koravský 48.07 s osobní rekord, 200 m: 9.místo Roman Kadavý 22.20 s, postup do finále mu unikl o tři tisíciny, 400 m: Jakub Dusil 51.35 osobní rekord, trojskok: Aleš Nachtnebl 12,88 m.

Juniorky: štafeta 4x400 m: sedmé místo časem 3:53.31 s ve složení Sochorová, Štemberová, Plecháčová, Kumstátová, trojskok: 8.místo trojskok Lucie Všetečková 11,30 cm, výška: 11.místo - Lucie Všetečková 158 cm, 100 m překážek: Pavla Kumstátová 14.98 s osobní rekord, 800 m: Barbora Štemberová 2:17.57 s, 400 m: Andrea Plecháčová 59.85 s.

Dorostenky: 2000 m překážek: 6.místo Anna Šikolová 7:42.29 s osobní rekord, kladivo: Mellisa Fululi 45,14,

Dorostenci: 2000 m překážek: 8.místo Vít Štembera 6:38.08 s osobní rekord, dálka: sedmé místo Sebastián Trojan 660 cm, 12.místo Tomáš Honců 631 cm.