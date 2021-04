Nejlepší byl Dalibor Bartoš, který skončil na 47. místě časem 1:17.09 a jeho kolega Lhota Zbyněk na 53. místě v čase 1:18.17. V kategorii žen bylo na startu 35 závodnic a Klára Malá doběhla na 21. místě výkonem 1:33.48. Potěšitelné je, že všichni účastníci si vytvořili osobní rekordy. V neděli proběhlo na tratích v Táboře za účasti 497 závodníků ze 105 oddílů Mistrovství České republiky mládeže v přespolním běhu.

Závody připravili pořadatelé na úrovni, závodům také přálo počasí. Atleti se jim odměnili skvělými výkony. V jablonecké výpravě byla řada ostřílených závodníků, kteří byli doplněni závodníky, kteří sbírali zkušenosti a chtěli si zazávodit. Byl to pro ně první start v této divné době bez možnosti se v jabloneckých podmínkách připravovat. Rozhodujícím faktorem pro dobré umístění byl start. Kdo zaváhal při sprintérském začátku ten neměl šanci na dobré umístění. Nejlepšího umístění dosáhl v kategorii starších žáků v konkurenci 77 závodníků Richard Hübner, který s končil na 18.místě, když na trati dlouhé 3 km dosáhl času 11:26.

Dalšího výborného výsledku dosáhl v kategorii mladších žáků Vlastimil Jahoda vybojoval mezi 78 účastníky 32. místo, trať dlouhou 2 km absolvoval v čase 8:13. Ostatní kolegové Tomáš Pfeifer, Karel Stránský a Filip Hnyk skončili hluboko v poli poražených. V kategorii mladších žákyň startovalo 98 závodnic a na startu to byl velký masakr. Obě závodnice skončili v první polovině startujících, Jana Peroutková byl 46. a Anna Fixová skončila na 50.místě. Poděkování za úspěšné umístění patří trenérovi a hlavně rodičům, kteří museli závodníkům uhradit náklady na PCA test před závody bez, kterého by nebyl umožněn start. Věříme, že se podmínky pro sportování mládeže vrátí do normálu a že, konečně naši vládní představitelé pochopí, že bez sportu se nedá normálně žít.