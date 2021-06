O tom, že je to gigantická akce, svědčí také boje o mistrovské tituly v osmdesáti disciplínách, ve čtyřech kategoriích. Gigantické závody se konají o víkendu 19.-20. června a potrvá jednadvacet hodin. Výprava jabloneckých atletů LIAZU bude mít zastoupení v osmnácti individuálních disciplínách a dalších sedm závodníků absolvuje pouze štafety. Nejpočetnější zastoupení mají dorostenci. Na startu jich bude devět a ve většině disciplín budou sbírat cenné zkušenosti.

Budou ve finále?

Nejlepší umístění v průběžných tabulkách mají Roman Kadavý v překážkových bězích, ve výšce Tadeáš Hrdlička a v běhu na 400 m Jakub Zajíček. Všichni mají šanci bojovat ve finále o dobré umístění. Velkou ambici na medaili má také štafeta na 4x100 m. Velké naděje vkládáme do kategorie juniorů. Tam by měli zasáhnout do bojů o medaile zejména Štěpán Schubert, který je v tabulkách na prvním místě v běhu na 110 m překážek a v dálce má vynikající formu, kterou prokázal na minulém prvoligovém kole.

Tyčkaři mají šanci

Velkými favority na zisk některé z medailí budou oba tyčkaři Karel Velička a Jáchym Štancl figurují na čtvrtém a pátém místě. Bez medaile by neměla zůstat také štafeta na 4x100 m. V kategorii juniorek vkládáme velké naděje na zisk některé z medailí Adély Novotné v běhu na 100 m a překážkářce Vendule Štanclové obě nastoupí po vleklém zranění. Velkým překvapení by mohl být také start dvou nadějných dorostenek. Eliška Latislavová je vedoucí závodnicí v dálce výkonem 580 cm a Adéla Sochorová v trojskoku je v průběžných tabulkách na čtvrtém místě.

Nemohli trénovat

„Každé umístění jabloneckých atletů mezi nejlepšími bude úspěchem vzhledem k jabloneckým podmínkám, kdy byla zavřená hala i stadion a začalo se trénovat až koncem května,“ řekl předseda atletického oddílu Dušan Molitoris. O víkendu se nebude bojovat jen o tituly mistrů ČR ale konat se budou i závody mládeže. V sobotu bojuje o tituly přeborníků kraje mladší žactvo ve vícebojích a v neděli jsou v Liberci krajské přebory jednotlivců staršího žactva.