V Jablonci, v atletickém areálu na Střelnici, se konají první závody v rámci krajského Votvíráku, do kterého se zapojilo jedenáct oddílů kraje. Do Jablonce se sjedou v sobotu 30. května od 11 hodin. „Poprvé závodit budou atleti v kategoriích od staršího žactva až po dospělé. Čeká je pět disciplín, běh na 60m, 150m, 500m a skok o tyči,“ informoval o akci předseda atletického oddílu.

V areálu Srnčího dolu budou současně dvě vrhačské disciplíny kladivo a disk všech kategorií. Hlavní akcí zahájení sezony budou závody „Spolu na startu,“ kterou vyhlásil Český atletický svaz. Do projektu se přihlásilo přes dvě stě oddílů z celé republiky.

„Závody se konají v pondělí 1. června- zúčastní se 30 000 atletů. Zahájí tak letní atletickou sezonu, na Střelnici se představí od 16 hodin. Mladé naděje jablonecké atletiky ročníků 2007-2010 na startovní listině nechybí. Na programu bude běh na 50m a 100m a hod kriketovým míčkem. V areálu Srnčího dolu se utkají současně dvě vrhačské disciplíny kladivo a disk všech kategorií,“ dodal předseda oddílu atletiky.



Součástí projektu „Spolu na startu“ jsou také mítinky za účasti našich reprezentantů. První se koná 1. června na Kladně. Na něm se představí nejlepší čeští atleti v čele s Bárou Špotákovou, Pavlem Maslákem a Tomášem Staňkem. „Závody přenáší ČT Sport od 17 hodin.A zúčastní se jich také dvě naše závodnice sprinterka Adéla Novotná a dálkařka Barbora Hůlková,“ uvedl Molitoris.



V průběhu června by se měla atletická sezona rozeběhnout v plné síle. Na jabloneckém stadionu Střelnice organizátoři připraví deset závodů . „Na jablonecké pořadatele a rozhodčí oddílu TJ LIAZ to bude velký nápor. Věříme, že to dokonale a bez problémů zvládnou,“ zdůr