Na jabloneckém stadionu Střelnice se konal oddílový pětiboj mladšího žactva, kterého se zúčastnilo 48 závodníků v běhu na 60m, 60mpřekážek, ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 800.

Oddílovým přeborníkem TJ LIAZ v kategorii mladších žáků se stal Richard Hübner, který vybojoval 1 648 bodů. Druhé místo obsadil Daniel Novotný výkonem 1 623 bodů a třetí skončil Štěpán Sobota s 1520 body. V jednotlivých disciplínách zvítězili Daniel Novotný v kriketu výkonem 56,19 a ve skoku dalekém 473.

Štěpán Sobota vyhrál v běhu na 60m 8.44, Richard Hübner vybojoval prvenství v běhu na 800 2:23.70. František Procházka dosáhl nejlepšího času v běhu na 60mpř. 10.34. V kategorii mladších žákyň zvítězila Tereza Lewinská se ziskem 1869 bodů, když vyhrála běh na 60m výkonem 8.52 a ve skok daleký 479. Druhé místo obsadila Rozálie Řezáčová 1834 bodů a třetí skončila Anna Fixová 1760 bodů. K dalším vítězům patřili: 60m.př. Agáta Grohová 11.72, kriket Viktorie Klozová 41,84 a Hana Toušová 800m časem 2:49.14.

Nechyběli na Memoriálu Zuzany Krejčové

V Liberci se konal už 20.ročník memoriálu Zuzany Krejčové. V hlavním závodě běhu na 800m zvítězila Diana Mezulianiková z Olympu Praha časem 2:11.70. V dalších disciplínách startovala řada nadějných atletů LIAZU Jablonec. Nejúspěšnější byla Barbora Hůlková, která při svém prvním startu v letošní sezoně zvítězila ve sprintérském trojboji ziskem 2621 bodů /60m-7.84,100m-12.45,200m-2535/.

Další vítězství pro TJ LIAZ vybojoval Jan Málek v běhu na 1500m, časem 4:02.16. Z dalších výkonů 60m-Štěpán Schubert 7.30, Adam Papoušek 7.56, Jakub Vaníček 7.65,100m-Štěpán Schubert 11.32, Adam Papoušek 11.73, Jakub Vaníček 11.92.

V kategorii žen: 60m-Františka Rappová 8.01, Eliška Hýblová 8.38, 100m-Františka Rappová 13.00, Eliška Hýblová 13.35 a 200m 27.54.

TJ LIAZ držela podržely Řezáčová a Fixová

Mladší žactvo TJ LIAZ Jablonec bojovalo ve víceboji o tituly krajských přeborníků v Rumburku. Účast si vybojovalo prvních sedm závodníků a závodnic z předchozího oddílového pětiboje. Na startu chyběl vítěz Richard Hübner.

Jeho pozici převzal Daniel Novotný, který vybojoval bronzovou medaili bodovým součtem 1789 bodů. Tímto výkonem vylepšil svůj osobní rekord o 141 bodů. Svou kvalitu potvrdil vítězstvím v hodu kriketovým míčkem výkonem 57,52. Nejlepší bodovanou disciplínou byl běh na 60mpř. 10.83, kde získal 395 bodů. Na čtvrtém místě skončil Vlastimil Jahoda výkonem 1526 bodů, což bylo také zlepšení o 64 bodů. Jeho silnou zbraní byl běh na 800m, ve kterém získal 475 bodů. Páté místo obsadil Štěpán Sobota výkonem 1505. Tím zaostal o 15 bodů za posledním výkonem v Jablonci. Jeho nejsilnější disciplínou byl běh na 60mpř. 10.54 se ziskem získal 444 bodů.

V kategorii mladších žákyň se již tolik závodnicím LIAZU nedařilo.

Největší favoritkou na zisk některé z medailí byla Tereza Lewinská, ale té se nevydařil skok daleký. První dva pokusy byly s přešlapem a třetím pokusem skočila jen 369, což znamenalo ztrátu téměř 200 bodů.

A tak do poslední disciplíny běhu na 800 m již nenastoupila a celkově tak ztratila 575 bodů. To by stačilo na některou z medailí.

„Prapor jabloneckých závodnic tak musely podržet Rozálie Řezáčová výkonem 1940 bodů, což znamenalo zlepšení o 106 bodů a umístění na páté příčce. Nejlepšího bodového výkonu dosáhla v běhu na 60m-9.35 (480 bodů), za ní skončila šestá Anna Fixová bodovým ziskem. I to znamenalo zlepšení jeho výkonu o 86 bodů. Její největší bodový zisk byl za běh na 800m, ve kterém získala 495 bodů za výkon 2:47.00,“ uvedl k výkonům jabloneckých atletů a atletek předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris. (ms)