Závodů se zúčastnilo 719 závodníků a závodnic ze sta oddílů celé republiky. Nejúspěšnějším oddílem v zisku medailí byl LIAZ Jablonec. Závodníkům se podařilo vybojovat pět mistrovských titulů, dvě druhá místa a stejný počet třetích míst.

Teprve na druhém místě skončili závodníci z AK ŠKODY Plzeň, kteří vybojovali tři zlaté, tři stříbrné a tři bronzové medaile. Třetím nejúspěšnějším oddílem v zisku medailí byl OLYMP BRNO získal tři zlata, dvě stříbra a tři bronzové medaile.

Áďa byla suverénní

Jednoznačnou suverenitu prokázala ziskem tří zlatých medailí Adéla Novotná. První den zaběhla 60 m časem 7.40, což znamenalo nový český dorostenecký rekord, ten původní překonala o šest setin.

Další den suverénně zvítězila v běhu na 200 m jen dvě setiny za českým rekordem z minulého týdne časem 23.85. Tento čas ale znamenal rekord mistrovství. Třetí zlato vybojovala a v závěrečné disciplíně mistrovství štafetě 4x 200 m, kdy dokázala jako finišmanka v cílové rovince stáhnout téměř 15metrový náskok štafety z Poruby a tím vybojovat vítězství.

Svoji úspěšnou dceru doprovází na závody také tatínek. A právem je na ni pyšný. „Jsem k ruce, když by bylo něco potřeba, dělám řidiče. Ale nemluvím do ničeho, přes rady tam má trenérku Evu Mikulovou. Adélka potřebuje před závodem svůj klid, má svůj svět a já to respektuji. Poslední dva rekordy, to byla prostě paráda, úžasné, neskutečné. Myslím, že má dobře našlápnuto.

Teprve to rozjede

A až začne trénovat naplno, věřím, že to bude ještě větší bomba. Poprvé jsem její závod nenatáčel na kameru, protože jsme byli nervózní všichni. Dvě další děvčata totiž měla stejné časy. Rozhodlo se až při závodě. Připravovali jsme ji, že to nemusí vyjít a někdo může být rychlejší, než ona. A o to víc jsme byli šťastní, když to Adélce vyšlo.“

Na její skvělé výsledky navázali další atleti jabloneckého oddílu. Juniorka Barbora Hůlková dokázala ve svém druhém startu na 400 m o několik tisícin zvítězit v osobním rekordu 56.25. Ve své nejsilnější disciplíně už se ji tolik nedařilo a výkonem rovných šest metrů obsadila čtvrté místo a od zisku bronzové medaile ji dělily dva centimetry.

Většina má medaili

Další rekord mistrovství překonal dorostenec Štěpán Schubert, který dokázal po nemoci zvítězit v běhu na 60 mpřekážek časem 7.85. Pátou zlatou medaili vybojovaly dorostenky ve štafetě 4x 200 m časem 1:41.69 ve složení Rappová, Kadavá, Latislavová, Novotná.

Svou formu potvrdili také oba dorostenci LIAZU ve skoku o tyči. Karel Vělička vybojoval v osobním rekordu 449 cm stříbrnou medaili a Jáchym Štancl získal bronz za výkon 441 cm. Úspěšně si vedl také junior Jan Málek v běhu na 1500 m, kde časem 3:59.89 vybojoval stříbro a na dvojnásobné trati skončil čtvrtý časem 8:44.88 jen šest setin od bronzu.

Devátou medaili, bronzovou, vybojovala Kateřina Šmilauerová v běhu na 800 m časem 2:14.88. Z dalších výsledků závodníků LIAZU : juniorky: Anna Rydvalová ve skoku o tyči 5.místo výkonem 326 (vyrovnaný osobní rekord), dorostenky: Kateřina Kadavá dálka 539, 60mpř. os. rekord 8.77, Eliška Latislavová 60m 8.04 osobní rekord.