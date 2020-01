Mezi domácí favoritky patřila Barbora Hůlková. Juniorská závodnice pod vedením trenérky Dany Jandové zapsala hned prvním výkonem pokus přes šest metrů (6,03 m). V dalších pokusech se jí už nepodařilo výkon překonat, nicméně série vyrovnaných pokusů těsně pod hranicí šesti metrů přinesla zajímavou a napínavou podívanou.

Barbora nakonec obsadila bramborovou pozici a po závodě uvedla: Skákalo se mi krásně. Ne teda tak úplně krásně, jak bych si představovala, ale musím říct, že to bylo, vzhledem k tomu, že jsem v hale dálku dlouho nešla, určitě skvělý.

Takže jste se svým dnešním výkonem určitě spokojená?

Určitě jsem spokojená s výkonem na začátek. Kdyby to takhle šlo na každém závodě, otevřít takovým pokusem, tak to určitě beru. Ale ty moje další pokusy už byly moc rozházený, nedržela jsem kolena tak, jak bych měla, ale celkově jsem spokojená.

Co plánujete dál směrem k halové sezóně? Jste všestranná závodnice, budete se na něco zaměřovat víc?

Úplně přesně to neřeknu, protože vždycky trénujeme na něco, a pak z toho vyjde vlastně něco úplně jiného. Ale letos pro mě bude hlavní ta dálka, vzhledem k tomu, že se mi v letní loňské sezóně zadařilo a k tomu budu běhat dvoustovku a čtvrtku. To je pro mě teď takový hlavní.

A co čtvrtka s překážkami ve stopách Zuzky?

Tak trenérka by chtěla i čtvrtku s překážkami venku, ale to já ještě úplně nevidím.

Ester Merunková