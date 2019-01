JABLONEC NAD NISOU - Družstvo atletických juniorek Tělovýchovné jednoty Liaz Jablonec si sice vybojovalo účast ve finále mistrovství České republiky mezi nejlepšími devíti kolektivy ČR, ale zde na své soupeře nestačilo.

Vzhledem k tomu, že se družstvo dorostenek neprobojovalo do republikového finále, mohly se juniorky posílit o nejlepší dorostenky, ale na druhé straně jim chyběla nejlepší juniorka Klára Kolomazníková. Jablonečanky získaly nejlepšího umístění v běhu na 1500 metrů, ve kterém Jiravská skončila čtvrtá.

Umístění a výsledky jabloneckých závodnic: Běh na 800 m: 6. Radka Zelenková 2:21,71 min., 7. Michaela Kuříková 2:22,44 min., běh na 1.500 m: 4. Julie Jiravská 4:59,11 min., vrh koulí: 9. Petra Holbová 10,77 m, hod oštěpem: 6. Kateřina Šikolová 39,25 m.

Celkové výsledky družstev: 1. ACP Olymp Brno A 279 bodů, 2. ACP Olymp Brno B 177 b., 3. ASK Slavia Praha 125 b., 4. TJ Sokol Kolín 109 b., 5. SKP Hvězda Pardubice 103 b., 6. AK Škoda Plzeň 96 b., 7. SK Spartak Praha 4 87 b., 8. ACP Olymp Brno C 56 b., 9. TJ LIAZ Jablonec n. N. 27 b.