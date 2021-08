„Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že se dostanu na olympiádu a na ní poběžím maraton,“ říká s úsměvem Hrochová, která se na hry v Tokiu připravuje v italském Livignu.

Obdivuhodné na tom je, že olympijský limit splnila v květnu v Rakousku při svém debutu na maratonské trati.

Po přestupu do Plzně poprvé běžela 5000 metrů, přidala běhy do vrchu, přespolní a desetikilometrový silniční běh, před dvěma lety si poprvé vyzkoušela půlmaraton, v němž je dvojnásobnou mistryní republiky (2019 a 2021). Letos přidala maraton.

„K těmto tratím mě nasměroval trenér Bartůněk,“ říká běžkyně.

Právě setkání Terezy Hrochové s trenérem Škody Plzeň Vladimírem Bartůňkem bylo osudové. „Má veškerý podíl na mých úspěších,“ uznává Hrochová.

„Přestup do Plzně mně pomohl. Z České Lípy jsem chtěla odejít delší dobu a už na střední škole jsem si říkala, že za ni nechci závodit. Po maturitě jsem šla do Plzně na práva, ale rok jsem ještě závodila za Lípu,“ vzpomíná čerstvá olympionička.

Hrochová má zlaté medaile z mistrovství ČR v běhu do vrchu a v přespolním běhu. Na mistrovství světa v běhu do vrchu získala stříbro z týmového závodu. Loni na podzim běžela na světovém šampionátu v půlmaratonu. Navíc stále běhá na dráze při extralize družstev či domácích mistrovstvích, z nichž má šest medailí (0-4-2).

Její příběh je unikátní v tom, že stále funguje jako hobby běžkyně a po olympiádě se bude rozhodovat, co dál. V této sezoně měla problém sehnat peníze i na boty, které stojí pět tisíc a vystačí pouze na jeden závod. Finanční podporu dostává od Českého atletického svazu, klubu AK Škoda Plzeň a sportovního střediska. „Běžecké boty pro olympiádu mám už vyřešené, ale podrobnosti a jména firem nemohu sdělovat kvůli pravidlům,“ konstatuje Tereza Hrochová a naznačuje, že pomohl sponzoring.

Jako špičková česká atletka nemá fyzioterapeuta nebo mentálního kouče. „Trénuje mě pouze Vláďa Bartůněk,“ odhaluje vytrvalkyně.

Další atletická kariéra bude záležet na finančních podmínkách. „Vystudovala jsem práva a chtěla bych začít práci koncipientky. Uvidím ale, jestli to půjde skloubit s atletikou, což by bylo ideální, nebo se budu muset rozhodnout pro jedno, nebo druhé,“ tvrdí Hrochová s tím, že teď se soustředí na olympiádu a rozhodne se po hrách.

Do Tokia odlétá 26. července. Nervózní je spíš z cesty a vyřizování potřebných věcí k odletu než ze samotného závodu. Kvůli koronavirovým pravidlům odletí bez trenéra Bartůňka. „To je pro mě nepříjemné, ale budu se muset s tím poprat, nic jiného mně nezbývá. Doufám, že zůstaneme v kontaktu, ale nevím, jak to bude s telefonováním, ale hlavně v Japonsku bude den a v Čechách noc a obráceně, což bude hodně náročné,“ je přesvědčena vystudovaná právnička.

Maraton bude na programu 7. srpna v Sapporu. „Chci podat co nejlepší výkon. Cíle se těžko odhadují, protože podmínky budou asi jiné než na závodě v Rakousku. Budu tam bez trenéra a nevím, jak to bude probíhat. Hlavně chci doběhnout do cíle,“ uzavírá Tereza Hrochová.