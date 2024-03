V nabitém sále pražské Lucerny předvedli bezchybný a naprosto profesionální výkon a zaslouženě si domů odvezli zlatou medaili. Řeč je o sourozencích Viktorii a Davidovi Bábelových z Turnova.

Mistrovství ČR v Otrokovicích 2024 Bábelovi - Quickstep | Video: Český svaz tanečního sportu

Turnovským tanečníkům se podařilo nadchnout a doslova „postavit na nohy“ celý vyprodaný sál Lucerny, kde se konalo letošní Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích a náš juniorský pár tam s přehledem zvítězili. “Měla jsem to štěstí, že jsem jejich triumf mohla vidět na vlastní oči. Jejich vášeň a zapálení pro tanec jsou neskutečné. Ačkoliv je David mladší a mohl by tančit v nižší kategorii, tvoří se svou sestrou dokonalý pár, který poráží svoji konkurenci,” uvedla Lenka Myslivcová, učitelka z turnovského gymnázia, kam Viktorie Bábelová chodí do tercie.

Sourozenci Bábelovi tančí za Taneční klub Koškovi z Liberce a patří ve své kategorii Junior II k naprosté české špičce. Jsou šestinásobnými medailisty z mistrovství ČR a mají úspěchy už i na mezinárodní scéně. Letos kromě vítězství v latinskoamerických tancích slavili i třetí místo na Mistrovství světa ve standardních tancích v kategorii do 15 let.

“Viktorie dokáže skloubit dva rozdílné světy. S lehkostí pluje po tanečním parketu a stejně tak i mezi školními lavicemi. Tanec na této úrovni je velmi časově náročný, a přesto Viki své školní povinnosti plní naprosto s přehledem. Dělá tak čest nejen svému mateřskému tanečnímu klubu, ale také Gymnáziu Turnov,” doplnila její učitelka z gymnázia.

