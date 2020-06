Jablonecký Blesk se ke svému úvodnímu doubleheaderu této sezóny vypravil do Domažlic, kde se utkal s tamními Wolfs.

První utkání začalo poměrně vyrovnaně, kdy hostující Blesk sice hned v první směně zaznamenal pět doběhů, ale domácí Wolfs záhy přišli s odpovědí v podobě tří stažených bodů.

Po třech směnách byl rozdíl ve skóre stále jednociferný, a to 11:3 pro Blesk. Ve čtvrtém inningu však došlo na lámání chleba a Jablonečtí si doběhli pro neuvěřitelných patnáct doběhů. Domažlice sice ještě dokázaly čtyřikrát skórovat, ale šlo již spíše o kosmetickou úpravu finálního skóre. Blesk tak po pěti směnách zvítězil 28:8. V tomto utkání zaznamenaly oba celky první home run v letošní sezóně. Za Wolfs si ho připsal Martin Weber a za Jablonec Tomáš Ševčík.

Druhý zápas již byl v naprosté režii Blesku. Na nadhazovacím kopci skvěle pracující Jiří Hikl a později Karel Riedl nedovolili domácím jediný doběh. Zato hostující pálky i nadále pokračovaly v demolici a soupeři v druhém utkání uštědřily třicet sedm doběhů. Po pěti směnách si tak hosté připsali i druhé vítězství a z Domažlic odjížděli se skóre 65:8.



“Jsme rádi, že jsme sezónu zahájili vítězně. Je to důležité pro sebevědomí, ale samozřejmě si uvědomujeme, že nyní už nás čekají pouze těžší soupeři. Jako velké pozitivum vidím, že jsme si v obou zápasech udrželi koncentraci a na pálce byli disciplinovaní. V takovýchto utkáních jsme s tím často mívali problém,“ hodnotil první letošní představení Blesku Oto Vrána.

Už o víkendu čeká jablonecký Blesk těžší zkouška. Na Ash Field, který se nachází u ZŠ Mozartova, zavítá Hroch Brno a zápas by měly být o dost vyrovnanější. „Budeme moc rádi, když nás přijde podpořit co nejvíce lidí,“ vyslovil přání zástupce jabloneckého týmu.



Do Jablonce se prvoligový baseball vrátí v neděli 7. června, kdy na Ash Field zavítá Hroch Brno, proti kterému loni Blesk jednou zvítězil a jednou odcházel jako poražený. První utkání začíná ve 13 hodin, druhé přibližně v 16 hodin. „Budeme rádi, když nás přijdete podpořit a užít si baseballové odpoledne v Jablonci,“ posílá pozvánku Blesk všem fanouškům.