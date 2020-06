Soupeř z jižní Moravy před nedělním doubleheaderem držel bilanci dvou vítězství a dvou porážek. Do Jablonce navíc Pelikans přijel s velmi širokým kádrem, což dopředu naznačovalo, že pro Blesk nepůjde o jednoduchá utkání.

První zápas byl ze začátku ofenzivně velmi chudý, když na konci čtvrté směny vyrovnali domácí na 1:1. V dalším inningu však došlo na lámání chleba a Blesk konečně demonstroval svou sílu na pálce, když Bučovicím uštědřil hned šest doběhů. Pro hostující tým to byla rána, ze které se již nedokázal vzpamatovat.

Na nadhazovacím kopci se za Jablonec představil mladý Jiří Hikl, který soupeři neumožnil realizovat žádné větší ofenzivní choutky a připsal si již třetí vítězství v letošní sezóně. V jeho snažení mu pomohla i dobře fungující obrana domácích, která se vyvarovala velkého množství chyb. K vítězství home runy pomohli Michal Kubina, Lukáš Roubíček a Tomáš Zikmunda. Utkání na nadhozu zakončil další mladík, Adam Brenner, který Bučovicím neumožnil jediný hit a připsal si i jeden strike out. Konečné skóre prvního zápasu tak bylo 13:4.

Druhý zápas měl ze strany Blesku opět velmi pomalý rozjezd na pálce, avšak na rozdíl od prvního klání se tentokrát nepodařilo útok našlápnout a v klíčových momentech se domácím nedařilo stahovat běžce. Bučovický Jan Svoboda předvedl na nadhozu velmi kvalitní výkon a v šesti směnách si připsal deset strike outů. Obrana Blesku navíc nedokázala navázat na výkon z prvního utkání.

„Dnešní prohra nás velmi mrzí. Jsme sice rádi, že i přes nepřízeň počasí jsme vůbec mohli hrát, ale na tom, že jsme dnes rozhodně chtěli dvakrát vyhrát, to nic nemění. V druhém zápase jsme nedokázali navázat na výkon z druhé poloviny prvního utkání a i jsem měl pocit, jako by na nás padla nějaká únava a my se nedokázali plně koncentrovat. Každopádně chci poděkovat fanouškům,” řekl Svoboda.

Pozvánka na další zápas

Blesk se na domácím Ash Fieldu představí již třetí týden v řadě, a to v neděli 21. června proti Sokolu Hluboká nad Vltavou. S tímto tradičním soupeřem hrají jablonečtí baseballisté vždy kvalitní utkání, proto si je nenechte ujít a ve 13:00 přijďte fandit.