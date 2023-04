Jablonecký baseballový klub Blesk první dubnovou sobotu zahájí své letošní prvoligové tažení. Po loňském titulu, na který se na severu Čech čekalo dlouhých dvanáct let, je letošní hlavní ambicí týmu začlenit mladé hráče, kteří poprvé okusí baseball v mužské kategorii.

BC Blesk Jablonec | Foto: Barbora Šálková

Sezónu Blesk odstartoval na apríla na půdě pražské Kotlářky, ale hned následující týden se už mohou fanoušci těšit na první domácí představení proti Olympii Blansko. Půl roku měli jablonečtí baseballisté na oslavy titulu, odpočinek a následnou přípravu na novou sezónu.

To vše se nyní chýlí ke konci a se startem 1. ligy se začíná opět od nuly. K loňskému prvenství Blesk, až na pár zaškobrtnutí během nadstavby o extraligu, dokráčel poměrně bez problému. Jen těžko lze letos očekávat podobnou dominanci. Důvodů existuje hned několik. Blesk do sezóny 2023 nevstupuje s žádnou zahraniční posilou na nadhazovacím kopci. Loni na této pozici jablonecký kádr doplnily dvě kolumbijské posily. Prostor tak dostane několik mladých hráčů, kteří se do A týmu posunuli z kategorie U18. Další týmy v lize navíc oproti loňsku posílily a budou tak představovat mnohem silnější konkurenci, a to právě zejména Kotlářka Praha a loňský vicemistr Skokani Olomouc.

„Kolumbijská nadhazovací baterie, kterou jsme loni disponovali, pro nás představovala velké pohodlí ve smyslu snížení tlaku na ofenzivu, které i nižší bodová produkce zpravidla stačila k vítězství. Letos se budeme muset spolehnout na vlastní nadhazovače. K rozhodnutí nás vedla jak finanční náročnost zahraničních akvizic, tak potřeba rozvíjet vlastní hráče, kteří se nejvíce posunou pravidelnými nástupy v důležitých zápasech. Ze zámoří jsme se však rozhodli angažovat Američana Bretta Lindsayho, který kromě nastupování za A tým pomůže s rozvojem mládeže a trenérům předá své zkušenosti z vysokoškolského baseballu v USA,“ komentuje situaci okolo zahraničních posil vnitřní polař a služebně nezkušenější hráč Blesku Michal Kubina.

Po prvním dvojzápase, který Blesk odehraje první dubnový den v Praze, se 8. dubna konečně představí i jabloneckým fanouškům na domácím Ash Fieldu. Zápasy ve 12 a 15 hodin.

Souboj s Olympií Blansko bude reprízou loňského semifinále. Diváci se tak určitě mohou těšit na kvalitní a napínavý baseball, který snad podpoří i hezké počasí. Pro více informací o nadcházejících zápasech a dalším klubovém dění mohou fanoušci sledovat Blesk na Instagramu a Facebooku.

Matyáš Fous